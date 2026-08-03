إغلاق نظام التراخيص وتحديد موعد التصويت

شفق نيوز- بغداد

أعلن مديرُ دائرةِ التراخيص في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم عمار عبد الرحمن، يوم الاثنين، إغلاقَ نظام التراخيصِ الخاصّ بأنديةِ دوري نجوم العراق للمحترفين للموسم المقبل 2026/ 2027.

وقال عبد الرحمن، إن لجنةَ التراخيص، برئاسِة محمد قحطان وبقية الأعضاء، وكذلك مدير التراخيص النسوية في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم ندى شريف، تعكفُ حالياً على دراسةِ ومراجعةِ وتدقيق جميع الملفات المرفوعة في النظامِ من قبل الأندية، على أن يعقبَ عملياتُ المراجعة تلك التصويت النهائيّ، والإعلان عن الأنديةِ الحاصلة على الرخصة من عدمها.

ولفت عبد الرحمن، إلى أن يوم الأربعاء المُقبل، الموافق الخامس من شهر آب/ أغسطس الحالي، سيكون موعداً نهائياً لتصويتِ اللجنة، على أن يكون الجمعة المُقبل، السابع منه، آخرَ موعدٍ أمام الأندية الراغبة بتقديمِ طلبات الاستئنافِ على قراراتِ لجنةِ التراخيص.