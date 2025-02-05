إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية لأندية دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في دوري نجوم العراق بعد الساعة 12 من يوم 5 شباط.

وحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم مدة شهر كامل بالضبط، سمح خلالها بالانتقالات الشتوية لاندية دوري النجوم.

وقد تم انجاز التعاقدات التي اجرتها الاندية رسمياً بتأييد من الاتحاد سواء كان محلياً أم محترفاً، ليحق له أن يمثل ناديه الجديد بعد التعاقد.

يذكر أن اتحاد الكرة سمح لأندية نجوم العراق أن تسجيل 4 لاعبين محترفين أجانب تحت التصنيف الدولي للمنتخبات الوطنية من التسلسل 90 فما دون، ولاعبين اثنين من التسلسل 91 فما فوق