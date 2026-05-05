إغلاق جوي "محتمل" يلغي تجمع البصرة.. الأسود يقررون التوجه إلى إسبانيا مبكراً

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، توجه المنتخب الوطني مباشرة إلى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي مبكر، استعداداً لكأس العالم، بعد إلغاء التجمع الذي كان مقرراً في البصرة نتيجة الإغلاق الجوي المحتمل في الخليج.

وقال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيتوجه إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي، يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام أندورا وإسبانيا، بهدف تعزيز جاهزية اللاعبين".

وأضاف أن "القرار جاء بعد إلغاء التجمع المقترح في البصرة، وبناءً على اتفاق مع المدرب غراهام أرنولد الذي فضّل بدء التحضيرات بشكل مبكر في شمال إسبانيا".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة جاءت بعد تلقي رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، معلومات تفيد بإمكانية إغلاق مطارات الخليج خلال الأيام القليلة المقبلة، ما قد يعرقل حركة الطيران ويؤثر على جدول استعدادات المنتخب".

وبيّن أن "السفر المبكر إلى إسبانيا يضمن استقرار أجواء التدريبات وتنظيم المباريات الودية في بيئة مناسبة، بما يسهم في تجهيز اللاعبين بأفضل شكل قبل المحفل العالمي المرتقب".

ويأمل الجهاز الفني بقيادة أرنولد أن "يسهم المعسكر المبكر في منح اللاعبين فرصة أكبر للتأقلم مع الخطط الفنية والتكتيكية، واستعادة اللياقة البدنية، وتحقيق الانسجام بين عناصر الفريق، بما يعزز حظوظ العراق في المنافسة على مستوى عالٍ".