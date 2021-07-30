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إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-30T15:41:46+0000
إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم العراقي

شفق نيوز/ أغلقَ، اليوم الجمعة، باب الترشح الى انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقرر إقامتها في ٢٠٢١/٩/١٤.

وقالَ الأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان لوكالة شفق نيوز؛ إن "اليوم الجمعة، الموافق ٢٠٢١/٧/٣٠ في الساعة الخامسة عصراً، تم إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقرر إقامتها ٢٠٢١/٩/١٤".

وأضافَ فرحان؛ أن "الأمانة العامة للتطبيعية تسلمت ملفات المرشحين، وتم تسليمها الى اللجنة الانتخابية لدراسة الملفات، وتوزع الترشح بين المناصب كالتالي: على رئاسة الاتحاد مرشحان، وللنائب الأول مرشح واحد، وللنائب الثاني مرشح واحد، وللعضوية ٢٨ مرشحاً، وانسحب أحد المرشحين ليبقى العدد ٢٧".

واختتمَ الأمين العام للتطبيعية، حديثه بالقول؛ إن "الأمانة العامة في التطبيعية، منذ بدء عملية الترشيح في ٢٠٢١/٧/١١، كانت تستقبل الطلبات طيلة أيام الأسبوع وفي العطل الرسمية والأعياد، وقد تعاملنا مع جميع المرشحين بحياديةٍ كبيرة جداً".

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