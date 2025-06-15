إغلاق الأجواء العراقية يحرم الزوراء والطلبة من محترفيهما

شفق نيوز/ يفتقد فريقا الزوراء والطلبة اثنين من أبرز لاعبيهما المحترفين في مباريات الجولة 35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بسبب إغلاق الأجواء نتيجة الأوضاع المتوترة في المنطقة.

وقال مشرف فريق الطلبة، حيدر مقصود، لوكالة شفق نيوز، إن المحترف التنزاني "ماسوفا" لن يتمكن من المشاركة في مواجهة اليوم أمام القوة الجوية، بسبب بقائه عالقاً في مطار تركيا الدولي، إثر غلق الأجواء، موضحاً أن المباراة لم يتبقَ على انطلاقها سوى ساعات، ما يمنع وصول اللاعب إلى بغداد في الوقت المناسب.

من جانبها، أفادت إدارة نادي الزوراء بأن فريقها سيفتقد خدمات مهاجمه المحترف العُماني، المنذر العلوي، الذي يتواجد حالياً في مسقط، ولن يتمكن من الالتحاق بالفريق للسبب ذاته.

ومن المقرر أن يغيب العلوي عن مواجهة الزوراء أمام القاسم، التي تنطلق في الساعة السادسة من مساء اليوم ضمن الجولة 35 من الدوري.

وتختتم الجولة مساء اليوم بإقامة ثلاث مواجهات، أبرزها ديربي العاصمة بين الطلبة والقوة الجوية، وجميع المباريات ستقام في العاصمة بغداد.