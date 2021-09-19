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غضب يسيطر على جمهور الجوية العراقي ورفض لتجديد عقد المدرب

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-19T11:03:07+0000
غضب يسيطر على جمهور الجوية العراقي ورفض لتجديد عقد المدرب

شفق نيوز/ خرج جمهور نادي القوة الجوية لعراقي في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بتظاهرة امام مقر النادي للطلب من الإدارة بالتعاقد مع مدرب كبير ورفض عودة مدربه المستقيل "احمد خلف".

وقال مصدر في رابطة الجمهور الجوي لوكالة شفق نيوز، إن "خروجنا للتظاهرة في مثل هذا الوقت المتأخر جاء بعد علمنا بجلسة إدارة النادي مع المدرب احمد خلف لمناقشته حول موضوع الاستقالة".

وأضاف أن "الجمهور الجوي يرفض رفضاً قاطعاً محاولات ادارة النادي باعادة خلف مجدداً لتدريب الفريق الجوي، سيما بعد الخسارة الاخيرة امام الزوراء".

وأشار المصدر، إلى أن "الجمهور طالب إدارة نادي القوة الجوية بالتعاقد مع مدرب كبير بإمكانه قيادة الفريق العريق مثل ايوب اوديشو وراضي شنيشل واي مدرب على مستوى عال".

وبين ان "الجمهور سيقف بوجه اي محاولة تعيد المدرب احمد خلف، لاسيما بعد خسارة الجوية امام الشرطة رغم ان فريق الجوية يمتلك اسماء لاعبين كبيرة جدا تمثل الفريق".

وخسر فريق القوة الجوية امام غريمه الزوراء بطولة كاس السوبر العراقي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي اقيمت مساء اول امس الجمعة، ما دفع مدرب الجوية احمد خلف الى تقديم استقالته من تدريب الفريق امس السبت.

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