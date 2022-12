غضب من قناة ألمانية تشبه احتفالات لاعبي المغرب بـ"داعش"

شفق نيوز/ أثار تقرير بثته قناة تلفزيونية ألمانية، يربط بين رفع لاعبي المنتخب المغربي لأصبع السبابة وتنظيم "داعش"، ردود فعل غاضبة في أوساط الجماهير المغربية والجاليات المسلمة بألمانيا.

وقارن تقرير قناة WELT الألمانية، صورة يرفع فيها لاعبو المنتخب المغربي، عبد الحميد الصابري، وزكرياء أبو خلال، وإلياس الشاعر، سبابتهم إلى الأعلى بـ"داعش"، معتبرا أنها "صورة مزعجة وبمثابة فضيحة".

ووصف مذيع الأخبار بالقناة الصورة بأنها "مزعجة"، مضيفا "يظهر ثلاثة لاعبين مع العلم المغربي، وهم يثنون أذرعهم ويوجهون سبابة يدهم اليمنى إلى الأعلى، في تحية عرف بها ما يسمى بالدولة الإسلامية - داعش".

وجاء في التقرير التلفزيوني أنه: "غالبا ما يقف المقاتلون ويقومون بنفس الإشارة بعد انتصاراتهم"، مضيفا: "ليس من الواضح ما إذا كان لاعبو كأس العالم المغاربة يدركون ما قاموا به".

وبحسب القناة، فإن "قبل قيام الجهاديين بهذه الإشارة، كانت تعتبر عالميا علامة على الوحدة في الإسلام". وأثناء حديث المذيع عن اللاعبين الثلاثة، أظهرت القناة الألمانية صورا لمقاتلي داعش وهم يرفعون السبابة.

ورفض مغردون على تويتر، مضامين تقرير القناة الألمانية، مشيرين إلى أنه يحمل رسائل "تحض على العنصرية والكراهية"، فيما ذهب آخرون إلى الاستهزاء من "هذا الربط العجيب".

وقال الصحافي المقيم بألمانيا، طارق باي، إن التقرير التلفزي، يحض على الكراهية ونظرية المؤامرة الكلاسيكية، متهما القناة بـ "اختلاق" هذا الربط بين صورة اللاعبين وتنظيم داعش.

من جانبه، كتب الباحث اليوناني، رينيه ويلدانغيل، مستهزئا بتقرير القناة، "وصف المغاربة بأنهم معادون للسامية بسبب حملهم الأعلام الفلسطينية غير كاف"، مضيفا "لقد اكتشفوا أيضا أنهم إرهابيون من داعش لأن لديهم سبابة أيضا".

So, calling Moroccans anti-Semites because of 🇵🇸 isn't enough... @welt discovered they are ISIS-terrorists because they have an index finger too...🙈 You would hope that's satire - well it's not. But then hey, Islamophobia is just an invention by Islamists and the left, right...? https://t.co/uSk999dm11