غضب من قناة ألمانية تشبه احتفالات لاعبي المغرب بـ"داعش"

شفق نيوز/ أثار تقرير بثته قناة تلفزيونية ألمانية، يربط بين رفع لاعبي المنتخب المغربي لأصبع السبابة وتنظيم "داعش"، ردود فعل غاضبة في أوساط الجماهير المغربية والجاليات المسلمة بألمانيا.

وقارن تقرير قناة WELT الألمانية، صورة يرفع فيها لاعبو المنتخب المغربي، عبد الحميد الصابري، وزكرياء أبو خلال، وإلياس الشاعر، سبابتهم إلى الأعلى بـ"داعش"، معتبرا أنها "صورة مزعجة وبمثابة فضيحة".

ووصف مذيع الأخبار بالقناة الصورة بأنها "مزعجة"، مضيفا "يظهر ثلاثة لاعبين مع العلم المغربي، وهم يثنون أذرعهم ويوجهون سبابة يدهم اليمنى إلى الأعلى، في تحية عرف بها ما يسمى بالدولة الإسلامية - داعش".

مصدوم جدا من ما شاهدت ولا زلت لا أصدق عيناي. قناة ألمانية رسمية تتهم المغرب بنشر قيم التطرف و الإرهاب بسبب رفع اللاعبين أصابعهم بحركة التشهد و رفع علم فلسطين و تمت مقارنتهم بداعش مبارة.مقزز pic.twitter.com/MyDr3ygByo — Hassan ⛥ (@Hassan_khalile) December 12, 2022

وجاء في التقرير التلفزيوني أنه: "غالبا ما يقف المقاتلون ويقومون بنفس الإشارة بعد انتصاراتهم"، مضيفا: "ليس من الواضح ما إذا كان لاعبو كأس العالم المغاربة يدركون ما قاموا به".

وبحسب القناة، فإن "قبل قيام الجهاديين بهذه الإشارة، كانت تعتبر عالميا علامة على الوحدة في الإسلام". وأثناء حديث المذيع عن اللاعبين الثلاثة، أظهرت القناة الألمانية صورا لمقاتلي داعش وهم يرفعون السبابة.

ورفض مغردون على تويتر، مضامين تقرير القناة الألمانية، مشيرين إلى أنه يحمل رسائل "تحض على العنصرية والكراهية"، فيما ذهب آخرون إلى الاستهزاء من "هذا الربط العجيب".

وقال الصحافي المقيم بألمانيا، طارق باي، إن التقرير التلفزي، يحض على الكراهية ونظرية المؤامرة الكلاسيكية، متهما القناة بـ "اختلاق" هذا الربط بين صورة اللاعبين وتنظيم داعش.

Die Bild und die taz hatten auch gute Chancen, aber der Preis für die widerlichste und gefährlichste Hetze geht an die Welt.Marokko würde „mit Geste des Islamischen Staats“ posieren. Das ist Volksverhetzung und klassische Verschwörungstheorie.Gehen wir den Unsinn kurz durch. pic.twitter.com/5U3NII8Rqq — Tarek Baé (@Tarek_Bae) December 12, 2022

من جانبه، كتب الباحث اليوناني، رينيه ويلدانغيل، مستهزئا بتقرير القناة، "وصف المغاربة بأنهم معادون للسامية بسبب حملهم الأعلام الفلسطينية غير كاف"، مضيفا "لقد اكتشفوا أيضا أنهم إرهابيون من داعش لأن لديهم سبابة أيضا".

So, calling Moroccans anti-Semites because of 🇵🇸 isn't enough... @welt discovered they are ISIS-terrorists because they have an index finger too...🙈 You would hope that's satire - well it's not. But then hey, Islamophobia is just an invention by Islamists and the left, right...? https://t.co/uSk999dm11 — René Wildangel (@real_wildangel) December 13, 2022

وفي تفاعلهم مع تقرير القناة، نشر مجموعة من المغردين صور لاعبين اوروبيين واللاتينيين يرفعون الأصبع السبابة، خلال احتفالهم بالفوز.

وقال أحدهم، في تغريدة أرفقها بصورة رونالدو البرازيلي، "كنت أعرف أن رونالدو، كان عضوا في داعش طوال الوقت. شكرا لفتح عيني!".

I knew it. R9 was an ISIS member all along. Thanks for opening my eyes! https://t.co/i6mcl7daub pic.twitter.com/c3whhRXEbv — Yamz. (@MapleGlazed_) December 13, 2022

كما نشر مغرد آخر، صورة تظهر لاعبين سابقين وحاليين بالمنتخب الألماني، يقومون بنفس الحركة التي أثارت حفيظة القناة الألمانية.

وقبل تقرير قناة "فالت"، سبق أن اتهمت صحيفة "تاز" الألمانية لاعبي المنتخب المغربي، بـ"إضافة لمسة معادية للسامية" في احتفالاتهم، وذلك بسبب رفعهم العلم الفلسطيني بعد نهاية المباريات التي خاضوها، في كأس العالم بقطر.