غضب إسرائيلي بسبب حسام حسن ودعوات لمساندة الأرجنتين أمام مصر

شفق نيوز- متابعة

شهد موقف المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، عقب التأهل التاريخي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، تفاعلات واسعة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل.

وجاء ذلك بعدما رفع حسن العلم الفلسطيني عقب المباراة، وأهدى التأهل إلى الشعب الفلسطيني، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين مستخدمين وإعلاميين إسرائيليين، تراوحت بين الانتقاد الحاد والدعوات إلى تشجيع منافس المنتخب المصري في الدور المقبل.

وعلى منصة "إكس"، تصدرت تعليقات إسرائيلية تناولت الواقعة، إذ عبّر عدد من المستخدمين عن استيائهم من المشهد الذي رافق احتفالات المنتخب المصري بالتأهل.

وكتب حساب يحمل اسم "شمعون"، منتقداً تصرف مدرب المنتخب المصري، متسائلا ً عن جدوى اتفاقية السلام مع مصر في ظل رفع العلم الفلسطيني خلال احتفالات التأهل إلى ثمن نهائي المونديال، كما أثار تساؤلات بشأن موقف منظمي البطولة.

وفي السياق ذاته، تداولت حسابات أخرى منشورات دعت إلى تشجيع المنتخب الأرجنتيني في مواجهته المرتقبة أمام مصر، في إطار ردود الفعل التي أعقبت موقف حسام حسن واحتفاله بالتأهل.