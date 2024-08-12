"غزل نوار" تتوج بلقب بطولة نهائي العراق لشطرنج النساء

شفق نيوز/ اختتمت في بغداد بطولة نهائي العراق للشطرنج للنساء للمرحلة الأولى، حيث توجت اللاعبة غزل نوار أحمد بلقب البطولة التي أقيمت في قاعة فندق الانتر ببغداد.

وحلت اللاعبة بحرة طيب راشد في المركز الثاني، بينما حصلت اللاعبة لانيا صلاح عبد الله على المركز الثالث.

وأكد رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج، ظافر عبد الأمير، لوكالة شفق نيوز، أن البطولة شهدت منافسات قوية بين اللاعبات، مع بروز واضح للاعبات الصغار.

وأضاف أن اللاعبة غزل نوار قد أضافت لقباً آخر إلى سجلها، حيث تحمل لقب بطلة العراق دون 14 عاماً، وهي الآن تتصدر ترتيب المباريات مع النساء.

وأوضح عبد الأمير أن البطولة ضمت لاعبات من خمس محافظات هي: بغداد، أربيل، السليمانية، الموصل، والديوانية، وأقيمت بنظام سويسري من 7 جولات، مع زمن لكل جولة قدره 70 دقيقة مضافاً إليها 30 ثانية لكل نقلة.

وبيّن أن اللاعبات الثلاثة الأوائل سيتأهلن إلى بطولة نهائي العراق التي ستقام في وقت لاحق.