غزل كويتي في خليجي 25: سنمشي لها حاملين راية البصرة

شفق نيوز/ ابدى رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين، يوم خميس، حماساً للمشاركة في بطولة خليجي 25 المقرر إقامتها في مدينة البصرة جنوبي العراق الشهر المقبل.

وقال الشاهين في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "ها نحن على بعد أيام من البطولة المنقوشة في قلوبنا قبل عقولنا، وفي بيوتنا قبل مجالسنا"، مشيراً إلى أن "بطولة الخليج التي أرضعتنا حليب التطور والتقدم في كل جوانبها، سنمشي لها جميعا خلال أيام متضامنين متعاضدين".

وأضاف: سنسير إلى خليجي 25 في البصرة التي تنادينا (الأشقاء.. الأعزاء.. لكم الدار.. لا لأهل الدار).. نحن ذاهبون جميعاً ونحمل راية "البصرة مثل الشمس الساطعة لا تقلقها أية سحابة"..

وتابع قائلاً : نعم .. برأينا من غير المقبول المساس بمعشوقتنا بطولة الخليج، ذاهبون للمساهمة بإنجاح هذا المحفل الأسري، ليقيننا أن اليد الواحدة لن تصفق، مضيفاً "أما الأزرق (المنتخب الكويتي) فإن الشوق والحنين يجذبانه بقوة للمشاركة من أجل دعم أرضيته الكروية المفضلة.. ومؤازرة الأشقاء لإنجاح معشوقته، أما ما تبقى هو من شأن الجهاز الفني وشباب الفريق.. إنهم شباب حقا، وثقتنا بهم كبيرة ، والله يوفقهم".

ومن المقرر أن تنطلق مباريات المجموعتين الأولى والثانية لبطولة خليجي 25 في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل، في وقت عدت اللجنة العليا المشرفة على البطولة، أنها ستكون نسخة مصغرة من كأس العالم.

وقسمت الفرق الثمانية إلى مجموعتين A و B، ضمن المجموعة الأولى منتخبات العراق واليمن والسعودية وعمان، وضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين والكويت وقطر والإمارات.