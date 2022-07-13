غزلان البادية بقيادة مدرب جديد في الموسم المقبل

شفق نيوز / اتفقت إدارة نادي النجف لكرة القدم، يوم الأربعاء، مع مدربها الجديد أحمد خلف، لقيادة فريقها الكروي للموسم المقبل، خلفاً للمدرب حسن أحمد.

وقال مدير أعمال المدرب الجديد، كاظم بلبل، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة اجتمعت مع المدرب أحمد خلف، واتفقت معه على كل التفاصيل وبنود العقد".

وأضاف بلبل، أن "الإدارة خولت المدرب الصلاحيات كافة لاختيار لاعبي الفريق الذين سيمثلون غزلان البادية في الموسم 2022 -2023".

وبين أن "المدرب أحمد خلف أبدى رضاه التام لتعاون الادارة معه، وتخويله باختيار اللاعبين"، مؤكداً أن "النجف سيكون رقماً صعباً في الموسم المقبل".

وكان فريق النجف، قد حل بالمركز السابع، برصيد 57 نقطة في ختام الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022.