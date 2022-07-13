سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

غزلان البادية بقيادة مدرب جديد في الموسم المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-13T10:45:18+0000
غزلان البادية بقيادة مدرب جديد في الموسم المقبل

شفق نيوز / اتفقت إدارة نادي النجف لكرة القدم، يوم الأربعاء، مع مدربها الجديد أحمد خلف، لقيادة فريقها الكروي للموسم المقبل، خلفاً للمدرب حسن أحمد.

وقال مدير أعمال المدرب الجديد، كاظم بلبل، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة اجتمعت مع المدرب أحمد خلف، واتفقت معه على كل التفاصيل وبنود العقد".

وأضاف بلبل، أن "الإدارة خولت المدرب الصلاحيات كافة لاختيار لاعبي الفريق الذين سيمثلون غزلان البادية في الموسم 2022 -2023".

وبين أن "المدرب أحمد خلف أبدى رضاه التام لتعاون الادارة معه، وتخويله باختيار اللاعبين"، مؤكداً أن "النجف سيكون رقماً صعباً في الموسم المقبل".

وكان فريق النجف، قد حل بالمركز السابع، برصيد 57 نقطة في ختام الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022.

related

"جثير ورفاقه" في اختبارهم الاول امام النجف في لقاء مؤجل

Date: 2022-05-24 07:09:25
"جثير ورفاقه" في اختبارهم الاول امام النجف في لقاء مؤجل

الجوية يسعى للتصدر رغم غياب ثلاثة لاعبين "أساسيين" في لقاء اليوم

Date: 2020-12-27 09:59:12
الجوية يسعى للتصدر رغم غياب ثلاثة لاعبين "أساسيين" في لقاء اليوم

أحمد خلف مدرباً لنفط ميسان

Date: 2022-02-10 20:17:27
أحمد خلف مدرباً لنفط ميسان

الدوري العراقي.. النجف يفوز على سامراء بهدفين نظيفين

Date: 2021-12-12 15:11:18
الدوري العراقي.. النجف يفوز على سامراء بهدفين نظيفين

النجف: ابو حالوب باق مع النادي ورفضنا استقالة الكندي

Date: 2022-01-13 08:48:57
النجف: ابو حالوب باق مع النادي ورفضنا استقالة الكندي

حداداً على كريم سلمان.. نادي النجف يطالب بتأجيل مباراته مع الكرخ

Date: 2020-12-03 10:29:01
حداداً على كريم سلمان.. نادي النجف يطالب بتأجيل مباراته مع الكرخ

النجف يقلب خسارته الى فوز امام نفط البصرة

Date: 2022-03-02 19:21:23
النجف يقلب خسارته الى فوز امام نفط البصرة

النجف "يعايد" جمهوره بالفوز على القاسم

Date: 2022-05-04 18:15:37
النجف "يعايد" جمهوره بالفوز على القاسم