غرّمت حميد وهمام.. لجنة الانضباط تقضي بـ"شجار" نادي دهوك والجوية وتعاقب "الجمهور"

شفق نيوز/ عقدت لجنةُ الانضباط لدوري نُجومِ العراق،ن يوم الأحد، اجتماعاً في مقرّ الاتحاد لمُناقشةِ الأحداث التي رافقت مباراةَ فريقي دهوك والقوة الجوية التي جرت على ملعبِ الأول بتاريخ 13 آذار الماضي.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لدى التدقيقِ والمداولةِ وجدت اللجنة من خلال الاطلاع على تقرير المنسق الأمني وحكم المباراة ومراقب المباراة والفيديوهات الموثقة للحالات قيام جمهور دهوك باستخدام الليزر ورمي قناني المياه والدخانيات، ونزول بعض مشجعي نادي دهوك إلى أرض الملعب والاعتداء على لاعبي القوة الجوية، ما اضطرّ الحكم إلى إيقاف المباراة بشكلٍ مؤقتٍ لاحتواء الحالة".

وأضافت أنه "لما وردَ بتقرير مدير مكتب شركة عشتار الشركة الناقلة المتضمن قيام بعض مشجعي نادي دهوك بالاعتداء على عجلةِ الإرسال المرافقة لعجلة الـVAR مما أدى إلى أضرارٍ ماديةٍ وإصاباتٍ لأفراد الطاقم، ولسبق معاقبة نادي دهوك الرياضي بموجب قرارات هذه اللجنة، ولمرتين، مما يحقق حالةَ العود استناداً للفقرة 3 من المادة 51، وحيث أن اللجنة تأسف لما حصل في مجريات المباراة والأحداث التي رافقتها والتي تشكل إساءةً لسمعة الكرة العراقيّة في المحافل الإقليمية والدولية".

ولفتت إلى أن "الأمر يتطلب الوقوفَ بحزمٍ أمام هذه التصرفات غير المسؤولة والبعيدة عن الروح الرياضيّة والتنافس الشريف بين الأندية. ولكل ما تقدم قررت اللجنة ما يلي:

1- معاقبة نادي دهوك صاحب الأرض بغرامة مالية قدرها (30000000) ثلاثون مليون دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 51 الفقرة 1و2 و2/1 من لائحةِ انضباط دوري نجوم العراق.

2- معاقبة نادي دهوك الرياضي مباراتين متتاليتين بدون جمهور على أرضه استنادًا لأحكام المادة 51 الفقرة 1 و 2 و 2/2 من لائحةِ انضباط دوري نجوم العراق.

3- معاقبة نادي دهوك الرياضي بغرامة مالية قدرها (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي لحصول لاعبي الفريق على أكثر من (6) إنذارات في مباراةٍ واحدةٍ استنادًا لأحكام المادة 54 الفقرة 1 من لائحةِ انضباط دوري نجوم العراق.

4- معاقبة لاعب نادي دهوك الرياضي (موريس سيلفا) الذي يحمل الرقم 52 بغرامة مالية قدرها (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار عراقي، وإيقافه مباراتين متتاليتين لقيامه باستخدام ألفاظٍ بذيئة ومهينة ومسيئةٍ إلى حكم المباراة استنادًا لأحكام المادة 49 الفقرة 1 و 1/1 من لائحةِ انضباط دوري نجوم العراق.

5- معاقبة لاعب نادي القوة الجوية (همام طارق) بغرامة مالية قدرها (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار عراقي فقط، وإيقافه مباراتين متتاليتين لقيامه بالاشتراكِ فعلياً في المشاجرة مع الجمهور استنادًا لأحكام المادة 52 الفقرة 1 من لائحةِ انضباط دوري نجوم العراق.

6- معاقبة حارس نادي القوة الجوية (محمد حميد فرحان) بغرامة مالية قدرها (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار عراقي فقط، وإيقافه مباراتين متتاليتين لقيامه بالاشتراكِ فعلياً في المشاجرةِ مع الجمهور استنادًا لأحكام المادة 52 الفقرة 1 من لائحةِ انضباط دوري نجوم العراق.

وصدر القرارُ بالاتفاق قابلاً للاستئناف.