غرناطة يفجّر مفاجأة ويحرم برشلونة من الصدارة

شفق نيوز/ فشل برشلونة في الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفرط في فوز سهل كان في متناوله، عقب خسارته أمام ضيفه غرناطة 2/1، ضمن مباريات الجولة 33 لليغا.

تقدم برشلونة في الشوط الأول عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 23، قبل أن يسابق زملائه إهدار الفرص لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

ودفع برشلونة ثمن تهاونه في اللقاء، بعدما تلقى مرماه هدفين من الفريق الأندلسي حملا توقيع الفنزويلي داروين ماتشيس وخورخي مولينا في الدقيقتين 63 و79 على الترتيب، لتتعرض آمال برشلونة في استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه الموسم الماضي لصفعة قوية.

برشلونة خاض 25 دقيقة دون مدربه الهولندي رونالد كومان، بعد حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 65.

بهذه الهزيمة تجمد رصيد برشلونة، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، عند 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر) وبفارق المواجهات المباشرة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، ارتفع رصيد غرناطة، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، إلى 45 نقطة في المركز الثامن.