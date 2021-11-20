غرب آسيا تتسبب بتغيير حكام مباراة اربيل وزاخو

شفق نيوز/ قررت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم تغيير حكمي مباراة في الدوري العراقي الممتاز.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي أنه سيتم تغيير الحكمين مهند قاسم وواثق مدلل من قيادة مباراة زاخو وأربيل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لظرف طارئ يوم غد الأحد.

واضاف البيان؛ ان البدلاء هما واثق محمد وميثم خماط لتواجدهما في أربيل ضمن الطواقم التحكيمية لقيادة مباريات بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب.

وتنطلق اليوم منافسات بطولة غرب آسيا لكرة القدم للشباب بلقاء منتخبي العراق وضيفه الكويتي في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب البصرة الدولي.