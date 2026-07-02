غربلة شاملة داخل اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز- بغداد

اختتم الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، اجتماعه الدوري في بغداد، بحزمة قرارات تنظيمية وفنية تهدف إلى إعادة هيكلة مفاصل العمل داخل الاتحاد ورسم ملامح المرحلة المقبلة للكرة العراقية.

وشملت القرارات ملفات المنتخبات الوطنية، والمسابقات المحلية، واللجان العاملة، فضلاً عن استضافة بطولات خارجية ومراجعة الكوادر الفنية والإدارية.

وقرر الاتحاد إقالة الكادر التدريبي لمنتخب الناشئين بقيادة الإسباني خوسيه ماريا زاركو، بعد ثبوت عدم امتلاكه شهادة تدريبية معتمدة أو تصريح عمل رسمي.

كما حدد الاتحاد منتصف شهر آب المقبل موعداً لإقامة مؤتمر رياضي إعلامي حكومي عام، يتضمن عرض منهاج المسابقات المحلية وبرامج نشاطات المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

ووافق الاتحاد على استضافة مدينة البصرة بطولة غرب آسيا للناشئين، مع إمكانية احتضان مدينة عراقية أخرى منافسات إحدى المجموعتين المشاركتين في البطولة.

وفي إطار إعادة تنظيم العمل الداخلي، قرر الاتحاد حل جميع اللجان العاملة فيه، إلى جانب الكوادر الإدارية والإعلامية والطبية للمنتخب الوطني، على أن يعاد تشكيلها وهيكلتها من جديد، مع إعادة تسمية بعض اللجان وفقاً للتقييم الشامل الذي ستقدمه اللجنة المكلفة بهذا الملف.

وعلى صعيد المسابقات المحلية، حدد الاتحاد يوم 14 آب المقبل موعداً لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق، على أن تقام مراسم سحب قرعة البطولة في نهاية شهر تموز الجاري.

كما شكل الاتحاد لجنة ثلاثية للتفاوض بشأن تجديد التعاقد مع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، برئاسة يونس محمود، وعضوية سرمد عبد الإله نائباً للرئيس، ومدير دائرة المنتخبات محمد ناصر عضواً.