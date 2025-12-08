غراهام أمام اختبار صعب.. المنتخب العراقي يواجه الجزائر غداً بصفوف منقوصة

شفق نيوز- الدوحة

يدخل منتخب العراق لكرة القدم مواجهته الحاسمة أمام نظيره الجزائري غداً الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، بقائمة منقوصة تضم 18 لاعباً فقط، من بينهم حارسا مرمى، من أصل 23 لاعباً.

وبحسب مراسل شفق نيوز، فإن المنتخب العراقي سيفتقد عدداً من عناصره بسبب الغيابات المؤثرة، حيث يغيب اللاعب مصطفى سعدون لتراكم البطاقات، فيما يبتعد كل من شيركو كريم وأيمن حسين وجلال حسن بسبب الإصابة، كما سبق أن غادر ماركو فرج وفد المنتخب بموافقة المدرب لسفره الاضطراري إلى أوروبا لاستكمال إجراءات التعاقد مع أحد الأندية هناك.

ومنح الجهاز الفني المهاجم أيمن حسين الراحة لتجهيزه بشكل جيد للأدوار الإقصائية في دور ربع النهائي، في حال تعافيه بالكامل قبل موعد المباراة.

وبهذا النقص العددي، فإن المنتخب سيدخل اللقاء بقائمة تضم 16 لاعباً فقط إلى جانب حارسي المرمى، ما يضع المدرب غراهام أرنولد أمام تحديات كبيرة في إدارة المباراة القوية والحاسمة أمام الجزائر يوم غد الثلاثاء.

ويتصدر العراق المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط بعد خوض جولتين، يليه المنتخب الجزائري بأربع نقاط، ثم السودان بنقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب البحرين الترتيب دون نقاط.