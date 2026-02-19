غراهام أرنولد : لا مكان للأسماء الكبيرة ومن لا يقنعني لن يمثل منتخب العراق

شفق نيوز- بغداد

وجه مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام أرنولد، رسالة قوية ومباشرة الى اللاعبين المحترفين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة لن تعترف بالأسماء بقدر ما تعترف بالعطاء داخل المستطيل الأخضر .

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن ارنولد أعلن عزمه السفر خلال الاسبوع المقبل الى الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لمتابعة مستويات أبرز المحترفين العراقيين، وفي مقدمتهم مهند علي (ميمي)، وابراهيم بايش، وعلي جاسم، وحيدر عبد الكريم، في خطوة تؤكد ان المنافسة ستكون مفتوحة أمام الجميع دون استثناء.

وشدد مدرب المنتخب العراقي، وفق الزاملي، على ان متابعته الميدانية تمثل رسالة واضحة، رغم الأسماء الكبيرة، فلا أحد يضمن مكانه في المنتخب إلا من خلال مستواه داخل المستطيل الأخضر.

واضاف، ان الفترة المقبلة تتطلب الجاهزية الكاملة والانضباط والروح القتالية للاعب، لا مجرد تاريخ أو شهرة .

وأشار إلى ان جولته لن تقتصر على الخليج، إذ سيكلف مساعده رينيه بمتابعة المحترفين العراقيين في أوروبا، في إطار خطة شاملة لتقييم جميع اللاعبين.

واكد ارنولد أن المعيار الوحيد للاختيار سيكون الاداء داخل الملعب، مؤكدا ان الاسماء المعروفة لا تؤثر به ان لم تكن مقنعة وان من يستحق التصفيق ونعجب بمستواه هو من يمثل المنتخب .

واكد الزاملي انها رسالة واضحة من الجهاز الفني مفادها، لا حصانة لأحد والقادم سيكون اللاعب الأفضل فقط .

ويستعد المنتخب العراقي لخوض مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يخوض مواجهتين حاسمتين بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهل.

ويواجه العراق الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي المؤهل، ضمن مباراة فاصلة تُقام في المكسيك خلال مارس/آذار 2026، على أن تُلعب المواجهة الحاسمة في الأول من أبريل/نيسان.