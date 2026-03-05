غراهام ارنولد يطلب تدخلاً رسمياً للعودة إلى أستراليا

شفق نيوز- بغداد

كشفت مصادر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن مطالبة المدرب الأسترالي للمنتخب الوطني العراقي، غراهام أرنولد، بتدخل رسمي من بلاده لمغادرة الإمارات والعودة إلى أستراليا.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز أن "مدرب المنتخب الوطني العراقي، غراهام ارنولد، يسعى للحصول على تدخل رسمي من أستراليا لمغادرة الإمارات، بعد أن بقي عالقاً هناك منذ نحو أسبوع، وسط ترقب بشأن إمكانية تأجيل الملحق المرتبط بمواجهة منتخب المكسيك".

وأضافت المصادر، أن "أرنولد يفضل العودة إلى بلاده في أقرب وقت ممكن، في ظل الظروف الحالية التي حالت دون مغادرته حتى الآن، بانتظار اتضاح الرؤية بشأن الاستحقاقات المقبلة".

وعلقت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم المزيد من الرحلات الجوية إلى وجهات إضافية في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع اتساع نطاق الحرب خلال يومها السادس.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.