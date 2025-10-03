"غرامة وإنذارات".. عقوبات للزوراء والطلبة بعد أحداث مباراتهما الأخيرة

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عددا من العقوبات بحق ناديي الزوراء والطلبة على خلفية أحداث مباراتهما التي جرت بتاريخ 21 أيلول/ سبتمبر الماضي ضمن دوري نجوم العراق.

حيث شهدت المباراة، سوء تنظيم ومنع دخول الطواقم التحكيمية إضافة إلى تجاوزات جماهيرية وسلوك غير منضبط من الجهازين الفنيين.

وجاءت أبرز القرارات، كما أعلنها الاتحاد، هي غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار على كل من الزوراء والطلبة بسبب سوء التنظيم والهتافات المسيئة، وتوجيه إنذارات إلى مدرب الطلبة طلال البلوشي ومساعد مدرب الزوراء حيدر نجم وجماهير نادي الطلبة.

وفيها أيضا "التأكيد على إدارة ملعب الزوراء بضرورة معالجة الخلل التنظيمي والفني كتوفير الأجهزة وإصلاح الأبواب".