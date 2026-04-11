غرامة وحرمان لجماهير دهوك بسبب الإساءة لأربيل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن قرار معاقبة جماهير نادي دهوك الرياضي، وذلك بسبب الإساءة للاعبي فريق أربيل وجماهيرهم والطاقم التحكيمي في مباراة جمعت بين الفريقين في دوري نجوم العراق.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز إن اللجنة اجتمعت في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم بتاريخ (5-4-2026) برئاسة علي والي محمد ونائبه سلام أحمد عبد الله، وعضوية كل من نصير جبار صادق، وأحمد عباس عبد، لمناقشة تقرير مباراة دهوك واربيل لدوري نجوم العراق والتي جرت على ملعب دهوك بتاريخ 18-3-2026 وانتهت بفوز أربيل (2-0)".

وأضاف البيان أن "التقرير جاء فيه أنه (في الدقائق 14-20-29 قام جمهور نادي دهوك بترديد أهازيج مسيئة لحكم المباراة وفي الدقيقة 65 قام جمهور نادي دهوك برمي قناني الماء ورمي رايات التشجيع على دكة بدلاء نادي أربيل بعد تسجيل الهدف وفي الدقيقة 80 بعد تسجيل الهدف الثاني قام جمهور نادي دهوك برمي جمهور نادي أربيل بقناني الماء والحجارة والعصي وبعد انتهاء المباراة قام جمهور نادي دهوك برمي قناني المياه وعلب معدنية للمشروبات الغازية على طاقم التحكيم)".

ولفت إلى أن "اللجنة قررت حرمان جماهير نادي دهوك من التواجد في الجهة المقابلة للمقصورة (أرضهم المفترضة) (مباراة واحدة) على أن لا يؤثر ذلك على تذاكر الفريق الضيف استنادا لأحكام المادة (22-1-2-3) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي".

وبين أن اللجنة قررت كذلك "فرض غرامة على نادي دهوك قدرها خمسة ملايين دينار عراقي، استنادا لأحكام المادة (49-1-أ) من لائحة الانضباط" مشيراً إلى أن "القرار صدر باتفاق الآراء قابل للاستئناف".