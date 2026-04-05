غرامة وحرمان جماهير.. انضباط اتحاد الكرة العراقي يعاقب نادي النجف

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، معاقبة نادي النجف بغرامة 10 ملايين دينار عراقي وحرمان جماهير النادي من الحضور مباراة واحدة، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة النادي مع الشرطة في دوري نجوم العراق.

وذكرت الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتمعت لمناقشة تقرير مباراة ناديي النجف والشرطة لدوري نجوم العراق التي جرت على ملعب (النجف) بتاريخ 4 آذار/ مارس 2026 وانتهت بفوز الشرطة (3-1)".

وأشار البيان إلى أن "تقرير المباراة ذكر فيه (في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول قام حكم المباراة بإيقاف اللعب للتشاور مع مشرف المباراة، وذلك على خلفية الهتافات الطائفية التي صدرت من جماهير النجف تجاه لاعب الشرطة (محمود المواس)، واستمر التوقف لأكثر من دقيقة، بعدها استُؤنِفت المباراة)".

ولما تقدم قررت اللجنة، بحسب البيان، حرمان جماهير نادي النجف من الحضور إلى الملعب (أرضهم المفترضة) (مباراة واحدة) استناداً لأحكام المادة (49-2-ب) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي، وفي حالة التكرار ستكون العقوبة أشد قابلاً للاستئناف.

كما قررت معاقبة نادي النجف بغرامة مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (49-2-أ) من اللائحة المذكورة آنفاً غير قابل للاستئناف.