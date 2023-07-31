"غرامة مالية وحرمان أحد مسؤوليه".. القوة الجوية يواجه عقوبة كروية

شفق نيوز/ قررت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، يوم الاثنين، معاقبة نادي القوة الجوية بغرامة مالية، وحرم أحد مسؤوليه من مرافقة الفريق لمباراة واحدة.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الانضباط، لمناقشةِ تقرير أحد مشرفي المباريات، فضلاً عن اعتراضٍ لأحد الأندية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقشت اللجنةُ، تقرير مشرف مباراة فريقي الزوراء والجوية التي جرت بتاريخ 2023/7/25 في ملعب الشعب الدوليّ، والمتضمن قيام جماهير نادي القوة الجوية، بإطلاق عباراتٍ مسيئةٍ للذوق العام والتي سبق أن حذرت اللجنة منها.

واعتبرت لجنة الانضباط، ما جرى مخالفةٌ لأمر مجلس الوزراء وتوجيهات الاتحاد العراقي، وكذلك قيام مشرف فريق القوة الجوية بإثارةِ الجمهور المنافس وكثرة الاعتراضات المتكررة.

وقررت اللجنة، معاقبة نادي القوة الجوية بغرامةٍ ماليةٍ قدرها مليونا دينار عراقي، استناداً لأحكام المادة 37 فقرة 4، إضافة إلى حرمان المشرف الإداري لفريق القوة الجوية (أحمد خضير) من مرافقة الفريق لمباراة واحدة استناداً لأحكام المادة 52 فقرة 2.

ووجهت اللجنة، نادي الجوية، بتسديد الغرامةُ المفروضة عليه خلال (72) ساعةً من تاريخ إصدار القرار، استناداً لأحكام المادة 42 فقرة (1) من نظام المسابقات من لائحةِ الدوري الممتاز 2022-2023.