غرامة مالية لنادي الطلبة بعد "إساءته" لاتحاد كرة القدم

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الأربعاء، فرض غرامة مالية بحق نادي الطلبة، نتيجة لبيانه "المسيء" الى الاتحاد ولجانه.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة اجتمعت لمناقشةِ البيانين الإعلاميين الصادرين من نادي الطلبة الرياضيّ بعد صدورِ قرار لجنةِ الانضباط بالعدد (217) المؤرخ (29-9-2025)، وقد تضمن البيانُ إساءةً واضحةً إلى الاتحادِ ولجانه العاملة، وإساءةً شخصيةً لرئيسِ اللجنة، وتداول معلوماتٍ غير صحيحةٍ ومغلوطةٍ".

وأضافت "مما سبّب ضجةً إعلاميةً مفتعلةً تضر بجهودِ الاتحاد، وقد حضر وفدٌ يمثلُ نادي الطلبة الرياضيّ، وأوضح بأنه سوف يصدر بياناً لاحقاً يتضمنُ اعتذارًا رسميًا لما ورد في البيانين، إلا أن النادي المذكور لم يقدم ما يستوجب اتخاذَ الإجراءات الانضباطيّة وفقاً للوائح المعمول فيها".

وتابعت "لما تقدم قررت اللجنة، فرض غرامة مالية بحق نادي الطلبة الرياضي قدرها (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (48-3) من لائحة الانضباط والاخلاق للموسم 2025-2026، ويعد قرارًا غير قابلٍ للاستئناف استناداً لنصِّ المادة 135 من اللائحةِ المذكورة آنفاً".