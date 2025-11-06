غرامة مالية على نوروز وأربيل وغاز الشمال

شفق نيوز- بغداد

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، غرامات مالية على ناديي نوروز وأربيل لمخالفات حصلت في مباراة بدوري نجوم العراق، كما عاقبت فريق غاز الشمال لمباراة في بطولة كأس العراق.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ناقشت تقرير مراقب مباراة ناديي نوروز وأربيل في دوري نجوم العراق التي جرت على أديم ملعب نوروز بتاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وانتهت بنتيجة 0-1 لصالح نادي أربيل.

وجاء في تقرير المراقب أنه "في الدقيقة 30 من الشوط الأول، تلفظ جمهور نادي نوروز بأهازيج استهجان ومسيئة لحكم المباراة، ورمي قناني الماء إلى ميدان الملعب، بنحو 30 قنينة خلف حارس نادي أربيل. أما بخصوص جمهور أربيل، فقاموا بإشعال الشعلات النارية بعد تسجيل هدف المباراة".

وقررت اللجنة فرض غرامة مالية على نادي نوروز قدرها خمسة ملايين دينار عراقي، ومثلها أيضاً على نادي أربيل.

كما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها مليوني دينار على مشرف فريق غاز الشمال "حسين ضاحي" وحرمانه لمباراتين من الحضور مع الفريق، ومليوني دينار أيضاً على مدرب اللياقة البدنية للفريق "حسين علي".

وبينت أن العقوبة جاءت على خلفية قيام المذكورين بالتجاوز على الحكام بالسبِ والشتم، ودخولهم الى أرض الملعب ومطالبتهما لفريقهما "غاز الشمال" بالانسحاب من المباراة مع نادي الكاظمية والتي انتهت لصالح غاز الشمال بنتيجة 1-0، في بطولة كأس العراق التي جرت على أديم ملعب الكاظمية.