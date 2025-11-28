غرامة آسيوية لنادي الشرطة العراقي بسبب "أحذية جماهيره" في مباراة الاتحاد السعودي

شفق نيوز- بغداد

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، قراراً بفرض غرامة مالية على نادي الشرطة العراقي قدرها خمسة آلاف دولار أميركي بسبب سلوك جماهيره في المباراة مع فريق الاتحاد السعودي.

ووفقاً لبيان الاتحاد الآسيوي الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن قراره جاء عقب قيام بعض مشجعي نادي الشرطة برمي مقذوفات، بينها أحذية، على أرضية الملعب خلال مباراة الفريق أمام نادي الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان فريق الشرطة العراقي، قد تعرّض لخسارة ثقيلة أمام ضيفه الاتحاد السعودي بنتيجة 4 أهداف لواحد، يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أندية آسيا النخبة لكرة القدم في العاصمة بغداد.