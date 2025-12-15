غرامات وإيقاف بحق أندية ولاعبين في الدوريين العراقيين الممتاز والصالات

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، جملة من القرارات الانضباطية، على خلفية تقارير رسمية رفعتها الجهات المعنية عن عدد من المباريات ضمن الدوري العراقي الممتاز ودوري محترفي كرة الصالات.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في مباراة ناديي الحسين وميسان ضمن الدوري الممتاز، قررت اللجنة حرمان لاعب نادي ميسان علي حسين (رقم 11) من اللعب مباراتين مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار عراقي، إضافة إلى حرمان جمهور نادي الحسين من مرافقة فريقه في ملعبه المفترض لمباراة واحدة، وذلك على خلفية أحداث شهدتها الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وفي دوري محترفي كرة الصالات، عدّت اللجنة، بحسب البيان، نادي الشباب البصري خاسراً أمام نادي المصافي بنتيجة (0-5)، على خلفية الاعتداء على الطاقم التحكيمي، كما قررت معاقبة رئيس نادي الشباب البصري نبيل العذاري بالحرمان من ممارسة أي نشاط رياضي ومن دخول الملاعب لمدة شهرين، مع غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار، إضافة إلى معاقبة لاعب النادي مهدي مشتاق بالحرمان من اللعب ثلاث مباريات وتغريمه المبلغ نفسه.

وفي قرار ثالث، قررت اللجنة معاقبة لاعب نادي كربلاء أوس محمد جبار بالحرمان من اللعب مباراتين، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي، بعد ثبوت قيامه بسلوك مشين خلال مباراة فريقه أمام نادي الحسين ضمن الدوري الممتاز.

وأكدت اللجنة أن جميع القرارات صدرت باتفاق الآراء، وهي قابلة للاستئناف، على أن تُنفذ العقوبات بعد استكمال العقوبات الفنية.