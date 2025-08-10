"غرامات وحرمان".. لجنة الانضباط تعاقب "دهوك وزاخو" بشأن أحداث نهائي كأس العراق

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عدداً من القرارات بحق ناديي زاخو ودهوك إثر ما حدث في المباراة النهائية لبطولة كأس العراق التي جرت في ملعب الشعب الشهر الماضي.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن أعمال شغب حدثت داخل الملعب وخارجه بين جمهور الناديين، وكذلك بين شوطي المباراة، مما أدى إلى حدوث تكسير وأضرار بمقاعد المدرجات، حيث قام مساعد مدرب نادي زاخو عدي عمران، بالتهجم على الطاقم التحكيمي بكلمات غير مهذبة، وقيامه بتحريض الجمهور ضد حكم المباراة.

وأضاف البيان، أن "مدرب نادي زاخو عبد الغني شهد، قام بركل قنينة ماء الى داخل الملعب باتجاه حكم المباراة، والتلفظ بكلام قاسٍ، وغير مهذب تجاه الحكم، وبعد إعادة ركلة الجزاء من قبل الحكم لصالح نادي دهوك، قام اللاعب أمجد عطوان، بالاعتراض ومجادلة الحكم، وبعدها دخل مدير فريق نادي دهوك خالد مشير إلى أرض الملعب، وحدثت حالة تدافع مع أمجد عطوان، ما أدى إلى مشاجرة بين اللاعب أعلاه ومعالج نادي دهوك الرياضي بني كرفان، الذي قام بضربه وإسقاطه أرضاً".

وأشار إلى أن "محلل الفيديو في نادي زاخو محمد ناصر، قام بالتهجم على إداري نادي دهوك بالسب والشتم، وبعد انتهاء المباراة حصلت مشادة بين لاعبي وإداريي الفريقين، إذ قام لاعب نادي زاخو يوسف رائد، الذي يحمل الرقم 17 بضرب ورفس معالج نادي دهوك بني كرفان، وبعدها قام لاعب نادي دهوك بضرب لاعب نادي زاخو رقم 17 بعصا بلاستيكية كما موضح في شريط الفيديو".

وبين أن "اللجنة استدعت مدرب نادي زاخو عبد الغني شهد، واستفسرت منه عن تصريحاته بعد المباراة، فقدم إفادة تحريرية ذكر فيها أنه حدث تغيير في مكان المباراة عدة مرات، وكذلك تغيير وقت المباراة، مما أدى إلى حصول إرباكٍ في الفريق والإدارة".

وأوضح البيان، أن "اللجنة كلفت الحكم الرابع سالم عامر بإعداد تقرير، حيث أكد أن بعض الجماهير أصابها الهلع بسبب عدم وجود ماء، وارتفاع درجة الحرارة الشديدة، مما دفعهم إلى هذه التصرفات بغية جلب الأنظار إليهم، أما بخصوص مدرب نادي زاخو، فكان هناك تشنج من قبله لتواجد المسؤولين أمام دكة احتياط نادي زاخو، ما أثار غضبه حيث لا يجوز تواجدهم قرب دكة الاحتياط أساساً".

ولما تقدم قررت اللجنة:

1- معاقبة نادي زاخو بغرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي.

2- معاقبة نادي دهوك بغرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي.

3 - حرمان جماهير نادي دهوك (مرحلة كاملة) من الدخول إلى الملاعب أرضهم المفترضة، وتسري ابتداءً من الموسم المقبل.

4 - حرمان جماهير نادي زاخو (مرحلة كاملة) من الدخول إلى الملاعب (أرضهم المفترضة)، وتسري ابتداءً من الموسم المقبل.

5- معاقبة مدرب فريق نادي زاخو، عبد الغني شهد، بغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار عراقي.

6 - معاقبة مساعد مدرب نادي زاخو، عدي عمران، بالحرمان من مرافقة الفريق لمباراتين مع غرامة مالية قدرها مليوني دينار عراقي.

7 - معاقبة لاعب نادي زاخو أمجد عطوان، بالحرمان من اللعب لمباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي.

8 - معاقبة مشرف نادي دهوك، خالد مشير، بالحرمان من مرافقة الفريق لمباراتين مع غرامة مالية قدرها مليوني دينار عراقي.

9 – معاقبة معالج نادي دهوك نبي كرفان، بالحرمان من مرافقة الفريق لستة أشهر، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي.

10 - معاقبة محلل فيديو نادي زاخو محمد ناصر، بالحرمان من مرافقة الفريق لمباراتين مع غرامة مالية قدرها مليوني دينار عراقي.

11 - معاقبة لاعب نادي زاخو يوسف رائد، الذي يحمل الرقم 17 بالحرمان من اللعب لمباراتين مع غرامة مالية قدرها مليوني دينار عراقي.

12 - معاقبة لاعب نادي زاخو كوستافو هنريك، الذي يحمل الرقم 19 بالحرمان من اللعب لمباراتين مع غرامة مالية قدرها مليوني دينار عراقي.

13 - وبخصوص الأضرار التي لحقت بملعب الشعب الرياضي سنوافيكم بفقرة حكمية لاحقاً تابعة للقرار في أعلاه حال وصول تقرير الأضرار من الجهات ذات العلاقة.