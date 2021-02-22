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غداً.. 6 مواجهات في انطلاق المرحلة الثانية للدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-22T06:48:44+0000
غداً.. 6 مواجهات في انطلاق المرحلة الثانية للدوري الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الثلاثاء منافسات الجولة الاولى من المرحلة الثانية للدوري الكروي الممتاز، بإقامة 6 مواجهات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن أربع مواجهات ستجري عند الساعة الثانية من بعد الظهر، ففي اولى لقاءات الجولة يحتضن ملعب التاجي مباراة القوة الجوية بطل المرحلة الأولى ومضيفه فريق نادي الكهرباء.

وتابع؛ أن فريق نادي زاخو يحل ضيفا على فريق نادي الكرخ، لافتا إلى أن اللقاء يقام على ملعب احمد راضي.

وأضاف؛ أن على ملعب الصناعة يلتقي فريقا الصناعات الكهربائية مع ضيفه فريق نادي النفط، فيما يلتقي نادي السماوة على ملعبه مع ضيفه فريق نفط الوسط.

واشار إلى أن في الساعة الرابعة والربع ستجري مواجهة واحدة اذ يلاقي نفط ميسان على ملعبه فريق نادي القاسم.

ولفت إلى أن في الساعة السادسة والنصف يضيّف فريق نادي النجف فريق الديوانية على ملعب النجف الدولي.

وتصدر القوة الجوية المرحلة الاولى برصيد 41 نقطة يليه الزوراء 36 نقطة والشرطة بالمركز الثالث بنفس الرصيد مع الزوراء ويتخلف عنه بتسجيل الأهداف.

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