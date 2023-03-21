"غداً يوم حاسم".. مانشستر يونايتد أمام عرضٍ قطري ثانٍ لشرائه

شفق نيوز / كشف تقرير بريطاني نشر، اليوم الثلاثاء، عن تطورات جديدة، تتعلق برغبة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، في الاستحواذ على ملكية نادي مانشستر يونايتد، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، قد تقدّم بعرض رسمي في فبراير/شباط 2023، من أجل الاستحواذ على ملكية النادي.

وأكدت شبكة sky sports البريطانية، أن الشيخ جاسم سيقدم عرضاً ثانياً لإدارة "الشياطين الحمر"، يوم غد الأربعاء 22 مارس/آذار 2023.

وتأتي هذه الخطوة بعدما زار وفد قطري نادي مانشستر يونايتد يوم الخميس 16 مارس/آذار 2023، أجرى خلالها محادثات مع الإدارة حول مسألة الاستحواذ على النادي.

ونقلت الشبكة البريطانية عن مصادرها، أن ذلك الاجتماع الذي جرى بين ممثلي الشيخ جاسم بن حمد والمسؤولين التنفيذيين لنادي مانشستر يونايتد، كان إيجابياً للغاية.

ويعكف مستشارو الشيخ جاسم حالياً على تجهيز عرض جديد، من المتوقع أن يتم تقديمه بحلول نهاية العمل يوم الأربعاء القادم.

ويثق القطريون بأن عائلة غليزر الأمريكية، مالكة النادي، والتي ترى أن قيمة مانشستر يونايتد لا تقل عن 6 مليارات جنيه إسترليني (6.9 مليار يورو)، مستعدة لعملية البيع أكثر من أي وقت مضى.

كواليس "مسرح الأحلام"

وخلال الأيام الماضية وصل وفد قطري إلى مدينة مانشستر، حيث لاقى ترحيباً كبيراً من المسؤولين التنفيذيين ليونايتد.

وأجرى الجانبان محادثات استمرت 10 ساعات، وفي فترة أطول بكثير مما كان متوقعاً، وفق ما تؤكده "سكاي سبورتس".

وسعى الوفد القطري من خلال هذه الزيارة، إلى معرفة آلية الاستثمار في نادي مانشستر يونايتد، فيما يتعلق بالبنية التحتية، وتطوير فريقي الشباب والسيدات.

إضافة إلى ذلك، خطّط الوفد للحصول على معلومات أكثر حول كل ما يتعلق بالصفقة، قبل تقديم أي عرض آخر، لذا كان من السابق لأوانه أن يكون الشيخ جاسم بن حمد، حاضراً بشكل شخصي، لأنه لم يرد التقاط الصور فقط.

وأبرزت "سكاي سبورتس" تصريحات أحد المطلعين على الملف، دون أن تذكر اسمه، قوله: "لا ينبغي أن يكون هناك شك على الإطلاق، في أن الشيخ جاسم يريد أن يكون المالك والوصي على مانشستر يونايتد".

وسبق أن زار الشيخ جاسم بن حمد، ملعب أولد ترافورد قبل سنوات، ولكن بصفته واحداً من أشد مشجعي مانشستر يونايتد، حيث بدأ حبه للنادي عام 1992، وهو السبب الذي دفعه إلى تسمية مؤسسته بـNine Two Foundation.

في السياق نفسه، أكدت الشبكة البريطانية أنه من المتوقع أيضاً أن يقدم الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف، عرضاً ثانياً لنادي مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل، بعد زيارته للنادي يوم الجمعة 17 مارس/آذار 2023.

وكان تقرير سابق لصحيفة The Sun البريطانية، قد أكد أنّ عرض الشيخ جاسم بن حمد، هو الثاني من أجل شراء النادي، بعد الأول الذي قدّمه راتكليف.

وقالت إن العرض القطري بلغ حينها 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار).