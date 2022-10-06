غداً.. ناشئة العراق لكرة القدم يلاقي نظيره البحريني في تصفيات آسيا

شفق نيوز/ يلاقي منتخب ناشئة العراق لكرة القدم يوم غد الجمعة نظيره البحريني في رابع لقاء له في تصفيات آسيا.

وأجرى منتخب العراق مرانه الأول اليوم الخميس بعد لقاء لبنان أمس، وجرت الوحدة التدريبية بملعب السيب الثاني تحضيرا لملاقاة نظيره البحريني يوم غدٍ الجمعة.

وتاتي مباراة يوم غد ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الثالثة في كأس آسيا دون 17 عاماً والتي تحتضنها العاصمة العُمانية مسقط.

وتعادل منتخب العراق للناشئين مع نظيره اللبناني سلبياً من دون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً.