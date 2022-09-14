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غداً.. مواجهة ودية بين المنتخب العراقي للصالات ونظيره الأوزبكي

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-14T16:39:52+0000
غداً.. مواجهة ودية بين المنتخب العراقي للصالات ونظيره الأوزبكي

شفق نيوز/ يخوضُ المنتخب العراقي لكرةِ الصالات مباراته الوديّة الثانيّة في تمام الساعةِ الثالثة عصراً (بتوقيت بغداد) يوم غدٍ الخميس أمام مضيفه المنتخبِ الأوزبكي في صالةِ يونس آباد الرياضيّة.

وتأتي هذه المباراة في إطارِ استعدادات الفريقين المتواصلةِ تمهيداً للمُشاركةِ في نهائياتِ كأس آسيا التي ستقامُ في الكويت في السابع والعشرين من شهر أيلول الحالي.

ويلعبُ العراق في المجموعةِ الأولى التي ضمت منتخبي تايلند وعمان.

وكان المنتخب العراقي خسرَ المباراةَ الوديّة الأولى بخمسةِ أهدافٍ مقابل أربعةٍ أمام نظيره الأوزبكي، حيث يسعى الجهازُ الفنيّ للمنتخبِ بقيادة "محمد ناظم الشريعة" إلى تحقيقِ أكبر فائدةٍ ممكنةٍ من هاتين المباراتين والوقوف والتحضير بالشكلِ الأمثل قبيل بدء المنافساتِ الرسميّة.

وتجدرُ الاشارة إلى أن المنتخبَ سيغادرُ إلى بيروت فجر يوم الجمعة لخوضِ مباراتين أمام المنتخبِ اللبناني الذي يستعدُ هو الآخر للبُطولةِ نفسها.

وكان مديرُ الجهاز الفني 'محمد ناظم الشريعة" اختارَ (15) لاعباً للمشاركةِ في المبارياتِ الوديّة مع منتخبي أوزبكستان ولبنان، وهم (وليد خالد -  حيدر مجيد - رافد حميد -  سالم فيصل -  علي شهاب - فهد ميثاق -  مصطفى إحسان - مهند عبد الهادي - طارق زياد -  غيث رياض -  محب الدين جمعة - محمد رعد - ضرغام عبد الأمير. والحراس زاهر مهدي - محمد سامي).

وتألف الجهازان الفنيّ والإداري لمنتخبنا من المُديرِ الفني محمد ناظم الشريعة،  ومصطفى عبد الكريم مترجماً والمدير الإداري علي عيسى، وعدي صبار منسقاً إعلامياً، وطالب حسين إدارياً وحبيب جبار معالجاً.

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