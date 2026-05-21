غداً.. مواجهة عراقية قوية أمام كوريا الجنوبية في بطولة آسيا للتايكواندو

في مواجهة قوية ومرتقبة، يلتقي غداً الجمعة لاعب منتخب العراق للتايكواندو حسين منصور، ضمن منافسات وزن تحت 58 كغم، مع لاعب المنتخب الكوري الجنوبي القوي جونك كيم في بطولة آسيا للتايكواندو.

وقال احمد الغراوي، المنسق الاعلامي لاتحاد التايكواندو لوكالة شفق نيوز، إن "مواجهة لاعب منتخبنا تأتي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة آسيا للتايكواندو المقامة حالياً في منغوليا".

وبين أن "الأنظار تتجه نحو هذه الموقعة التي تجمع بين طموح منصور وخبرة خصمه الكوري، في إطار سعيه لرفع العلم العراقي عالياً في هذا المحفل القاري المهم".

وتقام بطولة اسيا للمتقدمين في العاصمة المنغولية أولان باتور، للفترة من 18 إلى 24 أيار/مايو الجاري بمشاركة أبرز منتخبات آسيا.

وكان رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو محمود عباس، قد حضر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي أقيم في العاصمة المنغولية أولان باتور، على هامش منافسات بطولة اسيا للمتقدمين الجارية للفترة من 18 إلى 24 أيار الجاري.