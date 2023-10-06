غدا.. منتخب يد العراق يلاقي تونس في بطولة رباعية في تركيا

شفق نيوز/ يواجه منتخب العراق لكرة اليد نظيره التونسي في البطولة الرباعية الودية، يوم غد السبت، في الساعة الخامسة والنصف عصرا على هامش معسكره التدريبي الحالي في العاصمة التركية انقرة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي احمد رياض لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا الوطني يسعى الظهور بصورة جيدة في مباراة يوم غد وهو يواجه منتخب تونس الذي يعد من اقوى منتخبات افريقيا والذي يعسكر هو ايضاً في تركيا".

وأضاف، ان "المنتخب العراقي سيسعى لتحقيق الفوز على منتخب تونس لتعويض الخسارة الاولى التي مني بها يوم امس الخميس امام اصحاب الارض المنتخب التركي بنتيجة 29-25 هدفا".

وأشار رياض إلى أن "المنتخب سيلاقي في مباراته الأخيرة في البطولة؛ المنتخب التركي للشباب يوم الأحد في الساعة الخامسة والنصف عصراً".

ولفت إلى أن "المباريات الثلاث تعد مهمة للكادر الفني للوقوف على جاهزية المنتخب والتعرف على نقاط الضعف بغية معالجتها، سيما وان المنتخب مقبل على مشاركات قادمة يسعى للخروج منها بنتائج جيدة.

واشار إلى ان "المعسكر التدريبي في انقرة يأتي استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس العالم المقررة في البحرين خلال شهر كانون الثاني المقبل".