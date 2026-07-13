غداً.. منتخب طائرة الرجال يدشن مشواره في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز- بغداد

يدشن المنتخب الوطني العراقي للكرة الطائرة للرجال، غداً الثلاثاء، مشاركته في منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا، التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط.

وقال مشرف المنتخب الوطني وعضو الاتحاد العراقي، علي عمير، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب يواصل تحضيراته بقيادة المدرب علاء خلف، إذ خاض الفريق مراناً خفيفاً في قاعة مجمع السلطان قابوس، ركز خلاله الجهاز الفني على المحافظة على الجاهزية البدنية، وتهيئة اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وأضاف أن جميع الظروف مهيأة أمام الفريق، من خلال توفير المستلزمات اللوجستية ومتطلبات النجاح، مبيناً أن اللاعبين والملاك التدريبي يتمتعون بحالة معنوية وفنية جيدة، ولديهم إصرار كبير على تحقيق نتيجة تليق باسم الكرة الطائرة العراقية.

وأشار إلى أن المنتخب العراقي يدخل المنافسات بطموحات كبيرة لتقديم مستويات مميزة، والمنافسة بقوة على إحدى ميداليات البطولة.