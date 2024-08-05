غداً.. منتخب شباب العراق يلاقي البحرين في ودية ثانية على ملعب البصرة

شفق نيوز/ يواجه منتخب شباب العراق نظيره البحرينيّ في مباراة ودية تقام يوم غد الثلاثاء في ملعبِ المدينة الرياضيّة في الساعةِ الثامنة ليلاً.

وأجرى منتخب شباب العراق مساء اليوم الاثنين آخر وحداته التدريبية وشملت الوحدةُ التدريبيّة عدداً من حالاتِ اللعب في الجانبين الدفاعيّ والهجوميّ، وأدّى اللاعبون الوحدةَ التدريبيّة بهمةٍ عاليةٍ واندفاعٍ كبيرٍ.

وسبقَ لمنتخب شباب العراق أن خاضَ مباراةً وديةً أمام نظيره البحرينيّ السبت الماضي وانتهت بفوزِ العراق بثلاثةِ أهدافٍ من دون مقابل.