غداً.. منتخب النيبال يصل البصرة استعدادا للقاء العراق ودياً

شفق نيوز / يصل فريق النيبال إلى محافظة البصرة، غدا الثلاثاء، استعدادا للقاء العراق ودياً، في 29 آيار الحالي.

وقال منسق وزارة الشباب والرياضة، لمباراتي العراق وطجاكستان والنيبال، أحمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز، "تم تهيئة الاجواء المثالية لاقامة منتخب النيبال وأماكن تدريباته"، مبينا "الفريق النيبالي سيجري أول وحداته التدريبية على ملاعب التمرين في المدينة الرياضية بالبصرة".

ولفت الموسوي، إلى أن "المباراة الودية للمنتخب العراقي أمام النيبال ستقام على ملعب الفيحاء يوم 29 من الشهر الحالي".

وأشار إلى أن "الوزارة مع الجهات الداعمة بدأت بروفة أولية بحضور مباريات المنتخب الوطني امام منتخبي طاجيكستان والنيبال في مدينة البصرة الرياضية، استعدادا لبطولة خليجي 25 المقررة في العراق نهاية العام الحالي".