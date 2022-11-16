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غدا.. مدرب المنتخب العراقي الجديد يخوض أولى مبارياته

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-16T14:59:38+0000
غدا.. مدرب المنتخب العراقي الجديد يخوض أولى مبارياته

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، أن مدرب المنتخب الكروي الجديد خيسوس كاساس سيخوض أولى مبارياته يوم غد الخميس أمام منتخب كوستاريكا.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المباراة ستنطلق في الساعة الخامسة مساء على ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة، وهي ثالث مبارياته الودية.

وبين أن المدرب الجديد خيسوس كاساس، وطاقمه التدريبي الاسباني من المساعدين أليخاندرو فاريلا لوبيز، وبابلو غراندز، وسلفادور روميرو، ودايفيد ميلان، وخافيير سانشيز، وصل إلى محافظة البصرة قبل ثلاثة ايام، بالتزامن وصول المحترفين زيدان إقبال، وأحمد ياسين، ومعهم محترف الصفاقسي التونسي حسين علي، ليلتحقوا بوفد المنتخب العراقي.

ويصل وفد منتخب كوستاريكا إلى مدينةِ البصرة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك لمواجهةِ المنتخب العراقي في المباراةِ الدوليّة الوديّة التي تقام في ملعبِ المدينةِ الرياضيّة.

وتتألف قائمة المنتخب العراقي من 30 لاعباً هم: جلال حسن، وحسن أحمد، ودلوفان مهدي لحراسة المرمى، وعلاء عباس، وعمار محسن، وسجاد محسن، وأحمد ياسين، وأمير العماري، والآي فاضل، ومحمد قاسم، وزيدان إقبال، وحمزة عدنان، والكسندر اوراها، وأحمد عبد الحسين، وحسين عمار، وإبراهيم بايش، وحسين جبار، ومناف يونس، وشهاب رزاق، وكرار عامر، وحسين علي، وهيران أحمد، وعلي فائز، وحسن عبد الكريم، وشيركو كريم، وأيمن حسين، وزيد تحسين، وضرغام إسماعيل، وأمجد عطوان ومصطفى ناظم.

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