غداً.. لقاء ودّي يجمع شباب العراق ومصر استعداداً للبطولة العربية

شفق نيوز / يواجه منتخب شباب العراق نظيره المصري، غدا الأحد، في إطار مواجهة ودية، استعدادا للبطولة العربية المقامة في القاهرة.

وأكد رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "منتخب شباب بدأ تدريباته بمعسكره التدريبي في مصر، ويستمر لمدة ثمانية أيام، بانتظار التحاق اللاعبين المغتربين المحترفين مع فرق خارج العراق استعدادا للبطولة العربية للشباب، المقررة في العشرين من حزيران الجاري".

وأوضح بنيان، أن "التطبيعية اتفقت مع الاتحاد المصري لكرة القدم على اقامة مواجهتين وديتين، الأولى حددت غداً، أمام منتخب مصر للشباب، بينما سيتم تحديد المباراة الثانية لاحقاً".

وأضاف أن "التطبيعية على اتصال مع الجهاز الفني وقد بدأ أول وحداته التدريبية أمس، ويجري تدريبات مكثفة بواقع وحدتين تدريبيتين يومياً"، مشيرا إلى أن "التطبيعية جهزت كل وسائل النجاح للمنتخب الوطني للشباب، بغية الوصول إلى الجاهزية قبل دخول المنافسات العربية".

وكان منتخب شباب العراق، قد غادر أمس الجمعة، عبر مطار بغداد الدولي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للدخول في معسكر تدريبي يسبق المشاركة في البطولة العربية لمنتخبات الشباب التي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي.

وسيخوض شباب العراق أولى مبارياته، في الحادي والعشرين من الشهر الحالي أمام جزر القمر، والمباراة الثانية تقام يوم الخميس الموافق 24 حزيران، أمام نظيره المنتخب اللبناني في التوقيت نفسه، ويختتم مبارياته في مجموعته بمواجهة منافسه السنغالي حامل لقب النسخة الماضية، يوم الأحد الموافق 27 حزيران في الساعة الرابعة عصراً، ويتأهل منتخبين من كل مجموعة إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.