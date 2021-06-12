سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

غداً.. لقاء ودّي يجمع شباب العراق ومصر استعداداً للبطولة العربية

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-12T07:57:26+0000
غداً.. لقاء ودّي يجمع شباب العراق ومصر استعداداً للبطولة العربية

شفق نيوز / يواجه منتخب شباب العراق نظيره المصري، غدا الأحد، في إطار مواجهة ودية، استعدادا للبطولة العربية المقامة في القاهرة.

وأكد رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "منتخب شباب بدأ تدريباته بمعسكره التدريبي في مصر، ويستمر لمدة ثمانية أيام، بانتظار التحاق اللاعبين المغتربين المحترفين مع فرق خارج العراق استعدادا للبطولة العربية للشباب، المقررة في العشرين من حزيران الجاري".

وأوضح بنيان، أن "التطبيعية اتفقت مع الاتحاد المصري لكرة القدم على اقامة مواجهتين وديتين، الأولى حددت غداً، أمام منتخب مصر للشباب، بينما سيتم تحديد المباراة الثانية لاحقاً".

وأضاف أن "التطبيعية على اتصال مع الجهاز الفني وقد بدأ أول وحداته التدريبية أمس، ويجري تدريبات مكثفة بواقع وحدتين تدريبيتين يومياً"، مشيرا إلى أن "التطبيعية جهزت كل وسائل النجاح للمنتخب الوطني للشباب، بغية الوصول إلى الجاهزية قبل دخول المنافسات العربية".

وكان منتخب شباب العراق، قد غادر أمس الجمعة، عبر مطار بغداد الدولي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للدخول في معسكر تدريبي يسبق المشاركة في البطولة العربية لمنتخبات الشباب التي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي.

وسيخوض شباب العراق أولى مبارياته، في الحادي والعشرين من الشهر الحالي أمام جزر القمر، والمباراة الثانية تقام يوم الخميس الموافق 24 حزيران، أمام نظيره المنتخب اللبناني في التوقيت نفسه، ويختتم مبارياته في مجموعته بمواجهة منافسه السنغالي حامل لقب النسخة الماضية، يوم الأحد الموافق 27 حزيران في الساعة الرابعة عصراً، ويتأهل منتخبين من كل مجموعة إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.

related

شباب العراق يغادر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية

Date: 2021-06-11 07:23:36
شباب العراق يغادر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية

نجم شباب دورتموند الألماني يلتحق بالمنتخب العراقي

Date: 2021-06-06 16:58:45
نجم شباب دورتموند الألماني يلتحق بالمنتخب العراقي

اليوم.. منتخب العراق للركبي يغادر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية

Date: 2021-02-11 11:24:19
اليوم.. منتخب العراق للركبي يغادر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية

قرعة كأس العرب تضع منتخب شباب العراق في المجموعة الثالثة

Date: 2021-05-29 17:57:02
قرعة كأس العرب تضع منتخب شباب العراق في المجموعة الثالثة

قحطان جثير يعد بمعالجة الأخطاء: المغتربون قدموا مباراة جيدة أمام قطر

Date: 2020-11-13 12:56:26
قحطان جثير يعد بمعالجة الأخطاء: المغتربون قدموا مباراة جيدة أمام قطر

بينها 4 ذهبية .. العراق يتحصل على 7 ميداليات في بطولة رياضية في مصر

Date: 2019-12-12 08:05:27
بينها 4 ذهبية .. العراق يتحصل على 7 ميداليات في بطولة رياضية في مصر

اليوم.. منتخب شباب العراق يواجه قطر للمرة الثانية استعداداً لنهائيات آسيا

Date: 2020-11-15 08:38:03
اليوم.. منتخب شباب العراق يواجه قطر للمرة الثانية استعداداً لنهائيات آسيا

ما حقيقة اقامة مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك في العراق؟

Date: 2019-12-26 06:40:38
ما حقيقة اقامة مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك في العراق؟