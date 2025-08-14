غداً.. قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني بمشاركة عراقية

شفق نيوز- بغداد

تقام يوم غد الجمعة، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة نادي الشرطة العراقي، وقرعة دوري أبطال آسيا الثاني بمشاركة نادي الزوراء العراقي للموسم 2025 - 2026.

ويعتمد نظام دوري أبطال آسيا للنخبة على إقامة مباريات دور المجموعات بنظام الدوري على مجموعتين لكل منطقة (الشرق والغرب)، حيث تضم كل مجموعة 12 فريقًا، ويتأهل منهم 8 إلى الأدوار الإقصائية.

وتتواجه الفرق الثمانية عن كل مجموعة (الشرق والغرب) بشكل منفصل خلال دور الـ16، على أن يتأهل أربعة أندية فقط من كل منطقة، ويتواجهون جميعًا بنظام البطولة المجمعة من دور ربع النهائي حتى المباراة النهائية، والتي تقام في المملكة العربية السعودية من نهاية نيسان/أبريل وحتى بداية أيار/مايو.

وتشهد النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة الغرب، مشاركة نادي الشرطة ممثلا عن الأندية العراقية وثلاثة أندية من السعودية التي تتصدر المشهد بثلاثة ممثلين في الغرب هم: الأهلي، الاتحاد، الهلال، وقد حسمت السعودية صدارة التصنيف القاري في منطقة الغرب.

ومن الإمارات يشارك كل من: شباب الأهلي والشارقة والوحدة، ومن قطر السد والغرافة، ومن إيران تراكتور، وناساف الأوزبكي،والدحيل القطري المتاهل من الملحق أما من منطقة شرق آسيا، فيشارك من اليابان فيسيل كوبي، وسانفريس و هيروشيما، ومن كوريا الجنوبية، أولسان وغانغوون وسيول، ومن الصين شنغهاي بورت وشنغهاي شينهوا، ومن تايلاند بوريرام يونايتد، ومن أستراليا ملبورن ومن ماليزيا جوهر دار التعظيم ورونجتشينخ الصيني المتأهل حديثا من الملحق .

فيما يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حفل قرعة دوري أبطال آسيا الثاني والذي سيبدأ من دور المجموعات وذلك بتوزيع الفرق على 4 مجموعات في أعقاب حفل القرعة الذي سيتم يوم غد الجمعة الموافق 15 آب/أغسطس الجاري.

وحل النصر السعودي في المستوى الأول في القرعة ليكون على رأس إحدى مجموعات دوري أبطال آسيا 2، كما تم وضع أندية الوصل الإماراتي والأهلي القطري في المستوى الأول.

الفريق الرابع الذي أكمل المستوى الأول هو نادي سباهان الإيراني، وتم تحديد أندية المستوى الثاني لتشمل إلى جانب الزوراء العراقي كلا من الاستقلال الإيراني ونادي أنديجيان ونادي الحسين إربد الأردني، أما المستوى الثالث فيضم المحرق البحريني وموهون باغان الهندي واستقلول الطاجيكي وأركاداج التركماني.

ويضم المستوى الرابع أندية الوحدات الأردني والخالدية البحريني بجانب الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي.

وكان النصر السعودي شارك في موسم 2024 - 2025 في دوري أبطال آسيا للنخبة وبلغ الدور نصف النهائي قبل الخسارة أمام كاواساكي الياباني.