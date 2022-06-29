سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

غداً.. قرار الحسم من الاتحاد الخليجي بشأن استضافة البصرة "خليجي25"

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-29T08:34:48+0000
غداً.. قرار الحسم من الاتحاد الخليجي بشأن استضافة البصرة "خليجي25"

شفق نيوز / أكد ممثل العراق بالاجتماع في المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، شامل كامل، يوم الأربعاء، أن المكتب سيصدر قراره النهائي والحاسم بشأن استضافة البصرة لـ"خليجي 25"، خلال اجتماع يعقده غداً.

وقال كامل، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقده اتحاد كأس الخليج غداً، يتمحور حول نقطة القرار النهائية لتنظيم بطولة خليجي 25 في البصرة، مطلع العام المقبل".

وأضاف أن "الاجتماع سينعقد في الساعة 11 صباحاً من يوم غد، وسوف يتم من خلاله مناقشة الجوانب المتعلقة والتقارير المقدمة من لجنة التفتيش التي زارت البصرة لمرات عديدة، لاسيما الأخيرة التي أشادت بمراحل إكمال النواقص".

وتابع كامل: "يوم غد سيكون قرار الحسم، ونأمل أن يقتنع رئيس وأعضاء الاتحاد الخليجي، ويصدر قرار إيجابي يسمح بإقامة البطولة في البصرة"، مشيراً إلى أن "إدارة الاجتماع سيكون من مقر الاتحاد في الدوحة، ونحن كأعضاء سنشارك من خلال (الزوم)".

والسبت الماضي، وصف الاتحاد العراقي لكرة القدم، التقارير "الخليجية" بشأن استضافة البصرة لبطولة خليجي 25 بأنها "إيجابية"، وأنه بانتظار "الإعلان الرسمي".

وأفادت مصادر مطلعة، بأن اتحاد كأس الخليج قد تلقى التقرير النهائي الذي أكد جاهزية البصرة لاحتضان بطولة خليجي 25 بشكل رسمي في البصرة من 6 الى 19 كانون الثاني/يناير 2023، واشارت الى اعتماد ملعبي جذع النخلة (المدينة الرياضية) والميناء في مباريات البطولة.

فيما قال محافظ البصرة أسعد العيداني، في تصريح سابق: "رفعنا التقرير النهائي والبصرة باتت جاهزة لاحتضان خليجي 25".

related

درجال في قطر و"خليجي25" في خطر

Date: 2021-12-15 19:33:54
درجال في قطر و"خليجي25" في خطر

لجنة تزور البصرة لـ"تقسيم" فنادقها ومنشآتها استعداداً لخليجي 25

Date: 2022-05-14 10:34:56
لجنة تزور البصرة لـ"تقسيم" فنادقها ومنشآتها استعداداً لخليجي 25

تحديد موعد إنطلاق خليجي-25 في البصرة

Date: 2021-05-14 10:33:39
تحديد موعد إنطلاق خليجي-25 في البصرة

اتحاد الكرة العراقي يوضح أسباب تأخر منح "الفيزا" لوفد خليجي

Date: 2022-03-11 18:46:39
اتحاد الكرة العراقي يوضح أسباب تأخر منح "الفيزا" لوفد خليجي

غداً.. منتخب النيبال يصل البصرة استعدادا للقاء العراق ودياً

Date: 2021-05-24 10:57:41
غداً.. منتخب النيبال يصل البصرة استعدادا للقاء العراق ودياً

الاتحاد الخليجي يبلغ العراق عن طلباته بشأن ملف خليجي 25: الأمن والصحة

Date: 2021-02-14 11:45:22
الاتحاد الخليجي يبلغ العراق عن طلباته بشأن ملف خليجي 25: الأمن والصحة

"سمات الدخول" تؤجل زيارة الوفد الخليجي إلى العراق

Date: 2022-03-10 16:06:44
"سمات الدخول" تؤجل زيارة الوفد الخليجي إلى العراق

مسؤول من البصرة يكشف عن انطباعات الوفد بشأن الاستعداد لخليجي 25

Date: 2021-04-04 10:52:59
مسؤول من البصرة يكشف عن انطباعات الوفد بشأن الاستعداد لخليجي 25