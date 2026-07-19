غداً.. طائرة العراق تواجه قطر في نصف نهائي بطولة غرب آسيا

شفق نيوز- مسقط

يواجه المنتخب العراقي للكرة الطائرة، غداً الاثنين، نظيره القطري في الساعة الرابعة مساءً (بتوقيت بغداد)، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا، المقامة حالياً في مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العُمانية مسقط.

وفي المباراة الثانية من الدور ذاته، يلتقي منتخبا عُمان والكويت عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

وجمع المنتخب العراقي ست نقاط من مبارياته الثلاث في دور المجموعات، بعدما فاز على السعودية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وتغلب على لبنان بثلاثة أشواط دون مقابل، قبل أن يخسر أمام منتخب عُمان بثلاثة أشواط نظيفة، ليحل وصيفاً للمجموعة الثانية ويضرب موعداً مع متصدر المجموعة الأولى، المنتخب القطري.

وكان المنتخب العراقي قد تعثر، أمس السبت، أمام منتخب سلطنة عُمان، مستضيف البطولة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، إذ خسر بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع 25-19 و26-24 و25-21.

وضمن المنتخب العراقي تأهله إلى الدور نصف النهائي بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على منتخبي السعودية ولبنان.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات سلطنة عُمان (البلد المستضيف)، ولبنان، والسعودية.