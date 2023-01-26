غداً.. "صِدام ناري" مرتقب بين الشرطة والجيش في قمة دوري كرة اليد الممتاز

شفق نيوز/ يسعى حاملُ اللقب ومتصدر الدوري الممتاز لكرة اليد، فريق نادي الشرطة، إلى الفوز على غريمه التقليدي فريق نادي الجيش في اللقاء الذي يجمعهم يوم غد.

وذكرت الدائرة الإعلامية لنادي الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفريق "يسعى لتوجيه ضربة قاسية لغريمه اللدود فريق الجيش وإزاحته من المنافسة والقضاء على آماله في طموح الحصول على لقبِ الدوري الممتاز لكرةِ اليد، وذلك عندما يستضيفه يوم غد الجمعة على قاعةِ المركز الوطني لرعايةِ الموهبة التابعة لوزارةِ الشباب والرياضة في الساعة الثانية ظهراً ضمن إطار الجولة الخامسة عشر من المسابقةِ المحلية".

ورأت الدائرة أن "حظوظ أبناء القيثارة الخضراء تبدو أقوى في حسم النقاط الثلاث بالنظر إلى مستوى الفريقين في الوقت الحالي، حيث يقدم رجالُ المدرب ظافر صاحب موسماً مميزاً مكنهم من الفوز بجميع المباريات والحصول على العلامة الكاملة من النقاط، فيما يعلم جيداً فريق الجيش أن مباراة الغد ستكون فرصتهم الأخيرة للإبقاء على حظوظهم في المنافسةِ، وكذلك إيقاف سلسلة انتصارات حامل اللقب".

ويتصدر فريقُ الشرطة لائحةَ جدول الترتيب برصيد 39 نقطةً مع مباراةٍ مؤجلةٍ من المرحلةِ الأولى، بينما يقف فريق الجيش في المركز الثالث برصيد 35 نقطةً متساوياً مع الوصيف فريق الحشد الشعبيّ الذي يمتلك أهدافاً أكثر.