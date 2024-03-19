غداً.. شباب العراق يواجه الاولمبي الاسترالي في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً

شفق نيوز/ يفتتح المنتخب العراقي للشباب يوم غد الأربعاء مشاركته ببطولة غرب آسيا الأولمبية تحت 23 عاماً بلقاء المنتخب الاولمبي الاسترالي ضمن المجموعة الرابعة للبطولة التي تجري بطريقة خروج المغلوب.

ويتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المراكز من الخامس ولغاية الثامن.

ويقود المنتخب المدرب المساعد حسان تركي وذلك بسبب العقوبة التي فرضها الفيفا على المدرب الأساسي للمنتخب عماد محمد على خلفية شكوى الإعلامية منى سامي.

ويجري منتخب شباب العراق اخر وحداته التدريبية مساء اليوم الثلاثاء تحضيراً للمواجهة المرتقبة .

ووصل وفد منتخب الشباب دون (20 عاماً) الذي سيمثل العراق بدلاً من العراقي الاولمبي بعد اعتذار مدربه راضي شنيشل عن المشاركة لقرب مشاركة فريقه في البطولة الاسيوية، وصل أول أمس الأحد، إلى مدينةِ الإحساء في المملكةِ العربية السعودية للمُشاركةِ في بطولةِ اتحاد غرب آسيا الخامسة للمنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً.

وتقام كأس اتحاد غرب آسيا 2024 في مدينة الأحساء اعتباراً من يوم 20 مارس الحالي بمشاركة 8 منتخبات.

وتشارك منتخبات السعودية، الأردن، العراق، الإمارات من منطقة غرب آسيا بالبطولة.

مع توجيه دعوات لعدد من المنتخبات الخارجية عن المنطقة أبرزها مصر من قارة إفريقيا للمرة الأولى وأيضاً منتخبات أخرى مدعوة للمشاركة في البطولة مثل كوريا الجنوبية، تايلاند وأستراليا كضيوف في تلك النسخة.

وكان منتخب البحرين هو صاحب اللقب في آخر نسخة أقيمت في عام 2019 على حساب العراق.