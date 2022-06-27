غدا.. "سرب كاظم - درجال" يعقد اجتماعا لانتخاب هيئة مؤقتة ومناقشة مصير "الصقور"

شفق نيوز / أعلن نادي القوة الجوية، اليوم الاثنين، عقد اجتماع "استثنائي" للهيئة العامة لاختيار هيئة مؤقتة للنادي، ومناقشة مواضيع خاصة بـ"مصير البيت الجوي".

وقال الناطق الاعلامي للنادي علاء محمد لوكالة شفق نيوز ان "إجتماعاً استثنائياً للهيئة العامة سيعقد على قاعة المركز الثقافي الصناعي في شارع قناة الجيش مجاور نادي الصناعة الرياضي ببغداد، يوم غد الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً".

وأوضح محمد ان "الاجتماع سيعقد استناداً إلى قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988 وبدلالة المادة الثامنة".

وأوضح الناطق الرسمي انه "سيتم اختيار هيئة مؤقتة للنادي من أعضاء الهيئة العامة مع مناقشة العديد من المواضيع التي تخص مصير البيت الجوي".

يذكر ان الادارة قسمت إلى إدارتين الأولى يقودها قائد القوة الجوية رئيس النادي المستقيل شهاب جاهد الذي شكل ادارة مؤقتة عن طريق وزارة الدفاع، والإدارة الثانية التي تنوي عقد مؤتمر يوم غد لتشكيل هيئة مؤقتة بإشراف وزارة الشباب والرياضة يقودها عضو ادارة النادي هيثم كاظم .