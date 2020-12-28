غداً.. سبع مباريات ضمن الجولة العاشرة في دوري الصالات الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق غدا الثلاثاء، الجولة العاشرة للدوري الممتاز بكرة الصالات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

ويتصدر فريق نفط الوسط من النجف قائمة الفرق بانتهاء الجولة التاسعة باثنين وعشرين نقطة.

ويلاقي الجيش فريق الجنسية في قاعة نادي الشباب، تعقبها في نفس القاعة مباراة فريق مصافي الوسط وفريق الشرطة.

كما سيواجه فريق الجنوب نادي شهربان في قاعة نفط البصرة، فيما يلاقي بلدية الناصرية في ملعب نفط البصرة غاز الجنوب.

وفي قاعة الجهاد يلاقي فريق الشرقية فريق مصافي الجنوب، في حين يواجه نفط الوسط فريق نفط البصرة وفي قاعة نادي التضامن النجفي، كما ستضيف قاعة الحكيم في كربلاء مباراة غاز الشمال وامانة بغداد.