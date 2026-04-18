غداً..زاخو يواجه الشباب السعودي في نصف نهائي دوري أبطال الخليج

شفق نيوز- دهوك

يستعد فريق زاخو العراقي لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره الشباب السعودي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم.

وتُقام المباراة يوم غدٍ الأحد على ملعب خليفة الدولي في قطر، عند الساعة الخامسة مساءً.

وتتجه أنظار جماهير الكرة الخليجية إلى الدوحة التي تحتضن مواجهتي نصف النهائي، إذ يلتقي زاخو مع الشباب السعودي على ملعب خليفة الدولي، فيما يواجه الريان القطري نظيره القادسية الكويتي على ملعب أحمد بن علي عند الساعة الثامنة مساءً. ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة يوم 23 من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

ووصل وفد فريق زاخو إلى العاصمة القطرية الدوحة جواً، بعد رحلة طويلة مرّ خلالها بمدينة إسطنبول قبل التوجه إلى قطر، ويواصل الفريق تدريباته اليومية، على أن يختتمها مساء اليوم السبت، استعداداً للمواجهة الحاسمة.

يشار إلى أن لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق قررت تأجيل مباراة زاخو أمام الميناء ضمن الجولة 29 من الدوري.

وكان زاخو قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على سترة البحريني ضمن منافسات دور المجموعات، ليتصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.