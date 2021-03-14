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غداً.. ديربي الجنوب بين الميناء ونفط البصرة وثلاث مواجهات أخرى في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-14T09:09:48+0000
غداً.. ديربي الجنوب بين الميناء ونفط البصرة وثلاث مواجهات أخرى في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الاثنين، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز.

ففي الساعة الثانية ظهرا يضيف ملعب التاجي مباراة فريق نادي النفط ضيفه فريق نادي القاسم، وفي نفس الوقت يلتقي فريق نادي امانة بغداد ضيفه فريق نادي القوة الجوية على ملعب الأول.

أما عند الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة؛ يلتقي فريق نادي الشرطة على ملعب الشعب الدولي ضيفه فريق نادي الديوانية، وعلى ملعب الفيحاء في البصرة تقام مباراة ديربي الجنوب بين فريق نادي الميناء وفريق نادي نفط البصرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب الفرق برصيد 50 نقطة يليه الشرطة برصيد 43 نقطة والنجف ثالثا برصيد 43 نقطة والزوراء رابعا برصيد 41 نقطة.

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