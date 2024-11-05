غداً.. دهوك يرتدي "الأزرق" أمام ظفار العماني في دوري أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز/ عُقد مساء اليوم الثلاثاء، المؤتمر الفني الخاص بمباراة دهوك العراقي وظفار العُماني المقررة ضمن دوري أبطال الخليج للأندية.

وسيرتدي دهوك القميص الأزرق في مواجهة ظفار العماني في دوري أبطال الخليج للأندية غداً الأربعاء، على ملعب مجمع السعادة الرياضي بصلالة.

ووصل ممثل العراق في دوري أبطال الخليج للأندية نادي دهوك إلى عُمان لمواجهة نادي ظفار في الجولة الثانية بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وكان دهوك فاز في المباراة الافتتاحية على أهلي صنعاء اليمني بنتيجة 2-0، ومن المقرر أن تدار المباراة بطاقم تحكيمي بحريني بقيادة الحكم الدولي حسين الشويخ.