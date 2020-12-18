غداً خمس مواجهات في افتتاح دوري السلة الممتاز بدون جمهور

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد السبت منافسات الجولة الأولى لدوري السلة الممتاز بموسمه الجديد.

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة وكالة شفق نيوز ان المنافسات ستقام في قاعة الشعب المغلقة بالعاصمة بغداد بمشاركة فرق اندية الشرطة، الحلة، النفط، نفط البصرة، الكهرباء، غاز الشمال، الحشد، نفط الشمال، الخطوط، التضامن النجفي، الاعظمية، وزاخو.

واضاف العميدي ان فريق الشرطة يلاقي الحلة في انطلاق الجولة الاولى من مرحلة الذهاب بالدوري السلوي الممتاز، ويلاقي فريق النفط حامل اللقب فريق نفط الجنوب على القاعة ذاتها، ويواجه فريق غاز الشمال فريقه الكهرباء بينما يلاقي فريق الحشد الشعبي فريق نفط الشمال.

واكد ان المنافسات تقام بدون جمهور بناءً على تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بمجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا.