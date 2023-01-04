غداً.. آخر وحدة تدريبية لأسود الرافدين والظهور الأول للإسباني كاساس أمام الإعلام

شفق نيوز/ يجري المنتخب العراقي لكرة القدم، غداً الخميس، آخر وحداته التدريبية في الساعة الثانية عشر الا ربع صباحاً والتي ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة فقط وذلك لأخذ مقتطفات من التدريبات بعيداً عن أجواء المقابلات والتصريحات الخاصة بوفد المنتخب العراقي.

وتجري الوحدة التدريبية الاخيرة في مركز تدريبات المدينة الرياضية في البصرة تحضيراً لمواجهة منتخب عمان في افتتاح خليجي 25 بعد غدٍ الجمعة.

على صعيد متصل، سيكون مدرب المنتخب الاسباني خيسوس كاساس في ظهوره الأول أمام وسائل الإعلام منذ لحظة تسلمه قيادة أسود الرافدين، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد صباح يوم غد في ملعبِ جذع النخلة في تمام الساعة الحادية عشرة برفقة كابتن منتخب العراق جلال حسن.

وشارك في تدريبات اليوم الاربعاء التي جرت في ملعب التدريب بالبصرة (25) لاعباً وهم كل من: جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، علي عبادي ، إبراهيم بايش ، علي فائز ، مصطفى ناظم ، أمجد عطوان ، زيد تحسين، حسن عبد الكريم ، شيركو كريم ، ريوان أمين ، أيمن حسين ، حسين عمار، علاء عباس ، حسين جبار ، مؤمل عبد الرضا ، أحمد يحيى ، حسين علي ، مناف يونس ، الآي فاضل ، أمير العماري، ضرغام إسماعيل، آسو رستم ومحمد علي عبود.